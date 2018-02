Tausende Amerikaner verklagen Monsanto wegen möglicher Krebsgefahr, Behörden gehen gegen den Konzern vor. Bayer steht bei der Übernahme des Unternehmens vor neuen Problemen.

Im Wohnzimmer von Teri McCall hängen Dutzende Bilder eines weißen Holzhauses im viktorianischen Stil. Hügel voller Bäume und Sträucher mit bunten Früchten ragen im Hintergrund in die Höhe. Die Aquarellbilder zeigen die perfekte Idylle Kaliforniens, sie zeigen Teri McCalls eigenes Haus. "Es ist wunderschön hier, ich möchte nirgendwo anders leben", sagt die 65-jährige Landwirtin. Sie bittet auf die Terrasse und zeigt in die Ferne. "Da oben haben Jack und ich 1977 geheiratet", sagt sie. Kurze Zeit später hat das Ehepaar das Land gekauft und seitdem Avocados, Aprikosen und Zitronen angepflanzt. "Wir haben uns unser kleines Paradies erschaffen", sagt McCall. Plötzlich bricht ihre Stimme ab, sie dreht sich ab, und schluckt.

Ihr Schmerz sitzt immer noch tief. Es mischen sich Trauer und Wut, wenn Teri McCall von ihrem Mann spricht, der am zweiten Weihnachtstag 2015 nach kurzem, leidvollem Kampf gegen den Krebs gestorben ist. Wenige Jahre zuvor mussten die McCalls schon ihren Hund einschläfern lassen, der ebenfalls an Krebs erkrankt war. Für Teri McCall steht inzwischen fest: Der US-Saatgut- und Herbizidhersteller Monsanto hat ihr Paradies vergiftet - und ihren Mann und ihren Hund auf dem Gewissen.

Ärger ohne Ende

Die Witwe hat deshalb Klage eingereicht. An ihrer Seite weiß sie Tausende andere Amerikaner. Ihr Anwalt Pedram Esfandiary rechnet mit langwierigen Verfahren. Dem deutschen Bayer-Konzern, der Monsanto für 63,5 Milliarden Dollar übernehmen will, droht damit ein Streit mit ungewissem Ausgang und ohne allzu schnelles Ende. Und das ist nicht der einzige Ärger: Auch einzelne US-Bundesstaaten gehen gegen Monsanto-Produkte wie die Pflanzenschutzmittel Roundup und Dicamba vor, sprechen Verbote und Warnungen aus. Ausgerechnet auf seinem Heimatmarkt USA gerät Bayers Zielobjekt nun verstärkt unter Druck. Zu allem Überfluss wächst auch auf dem angeblichen Wachstumsmarkt Südamerika der Widerstand gegen den US-Konzern. Die Übernahme von Monsanto, mit der Bayer zum Weltmarktführer bei Pflanzenschutzmitteln und Saatgut aufsteigen will, wird mehr denn je zum unkalkulierbaren Risiko.

Es läuft gerade ohnehin nicht rund für den deutschen Traditionskonzern, der zuletzt etwa 35 Milliarden Euro umsetzte. Wenn Bayer-Chef Werner Baumann am kommenden Mittwoch die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorlegt, wird er voraussichtlich nur von mäßig steigenden Umsätzen und Gewinnen berichten können. Besonders bei rezeptfreien Medikamenten ("Aspirin") und im Pflanzenschutz hakte es zuletzt. Auch die Aktionäre zweifeln offenbar am Erfolg der Übernahme. Der Bayer-Aktienkurs entwickelte sich deutlich schlechter als der Dax. Hinzu kommt: Ungefähr ein Dutzend Kartellbehörden aus aller Welt muss dem Deal noch zustimmen. EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager will ihre Entscheidung bis 5. April verkünden. Danach beginnen für Bayer neue Probleme.

So sicher wie Salz?

Teri McCall schwingt sich auf ihr rotes, geländegängiges Quad und brettert den staubigen Pfad zu den Hügeln hinauf. Sie will die Avocadobäume begutachten, die vereinzelt noch grüne Früchte tragen und gewässert werden müssen. Die Ernte im letzten Jahr sei unterdurchschnittlich gewesen, sagt die Farmerin. "Ich muss noch das richtige Gefühl entwickeln, wie viel Wasser die Bäume brauchen." Bis vor zweieinhalb Jahren kümmerte sich hauptsächlich ihr Mann um die Avocados; er hegte und pflückte sie und verkaufte sie dann auf dem örtlichen Bauernmarkt. "Wir haben uns immer gesund ernährt, lokale Produkte und viel Obst und Gemüse gegessen", sagt McCall.

In den ersten Jahren hätten sie - als sie die Farm als Hobby bewirteten - noch komplett auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet. Dann hörten sie Ende der Siebzigerjahre von Roundup, dem Vorzeigeprodukt von Monsanto. Jack McCall, hauptberuflich bei der Post, sprühte damit die Pflanzen auf seinem Hof ein. "Er sagte, jetzt bräuchten wir nicht mehr per Hand Unkraut jäten und könnten unsere Rücken schonen", erinnert sich Teri McCall. Dass das Glyphosat enthaltende Produkt schädlich sein könnte, glaubten die beiden nicht. Monsanto behauptete schließlich, Roundup sei gänzlich unbedenklich, gar "so sicher wie Salz".

"Wir haben dem Unternehmen geglaubt", sagt McCall heute, macht eine Pause und ergänzt: "Leider." 2012 erliegt Familienhund Duke dem Krebs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...