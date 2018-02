Die Aktie von ProSiebenSat1 setzte am Donnerstag nach Quartalszahlen ihren zuletzt positiven Trend fort. Schon seit Mitte November steigen die Notierungen an. Das verhinderte nicht, dass die Aktie des Münchener Medienkonzerns das letzte Jahr als schwächster Wert im DAX beendete, doch führte die Fortsetzung der ansteigenden Tendenz dazu, dass die Papiere derzeit trotz einer zur Seite tendierenden Phase mit am besten im Index laufen. Nun schloss die Aktie auch die Abwärtslücke im Chart, die Ende August zwischen 30,60 und 32,30 Euro entstanden war. Auch haben die Notierungen wieder die aktuell bei 31,39 Euro verlaufende 200-Tage-Linie unter sich, was als langfristige Orientierung dienen kann. Die ansteigende Tendenz lässt sich zudem mit einer derzeit bei 30,70 Euro verlaufenden Aufwärtsgerade beschreiben. Analysten äußerten sich zu den aktuellen Zahlen und zum Ausblick von ProSiebenSat1 zufrieden. Der Anteil des Konzerns im Werbegeschäft normalisiere sich, jüngste Kennzahlen bestätigten dies. Zudem übertrafen die Ergebnisse des vierten Quartals klar die Erwartungen. ...

