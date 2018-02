Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 101 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie berücksichtige nun die Gewinn- und Barmittelentwicklung des vergangenen Jahres in ihren Schätzungen für den Autobauer, begründete Analystin Kristina Church das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der strukturelle Veränderungsprozess dauere aber lange./ajx/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

