ProSiebenSat.1-Aktie steigtDie Aktie von ProSiebenSat.1 konnte gestern deutlich zulegen und schraubte sich auf ein neues 6-Monats-Hoch. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern sei wieder in der Spur, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden...

