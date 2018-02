Die Aktie des Herstellers von Spezialmaschinen für die LED- und Halbleiterindustrie, Aixtron, kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! Dabei können sich die Aktionäre in der 1-Jahres-Betrachtung über einen deutlichen Kursgewinn in Höhe von 262% freuen. Ein optimistischer Analystenkommentar der Deutschen Bank hat die Aktien von Aixtron auch am Freitagmorgen angetrieben: Die...

