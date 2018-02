FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Boom der Chipindustrie dürfte dem LED- und Chipindustrieausrüster Aixtron laut Einschätzung der Deutschen Bank kräftigen Rückenwind bescheren. Die Branche befinde sich in einem frühen Stadium eines großen Investitionszyklus, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob das Kursziel für Aixtron um 50 Prozent auf 18 Euro an. Im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss sieht er damit fast ein Drittel Luft nach oben und bekräftigte sein Kaufvotum.

Mit dem neuen Ziel ist Schupp der mit Abstand optimistischste der im dpa-AFX-Analyser erfassten neun Experten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 11,50 Euro.

Angesichts der großen Anzahl neuer Anwendungen und der physikalischen Grenzen, die Innovationen immer mehr erschwerten, werde Aixtron zu einem wichtigen Wegbereiter für die Halbleiterkonzerne, erklärte Schupp. Neben den 3D-Sensoren im iPhone X gebe es viele anderen Anwendungen, die den Weg von den Laboren in die Massenfertigung fänden. Dazu zählten die drahtlose sowie die schnelle Batterieaufladung, Solar-Inverter, Micro-LEDs und die zahlreichen Möglichkeiten bei Elektrofahrzeugen.

Vor diesem Hintergrund könne Aixtron den Fokus von Kostensenkungen auf das Umsatzwachstum richten. Aixtron könnte die Erlöse im laufenden Jahr 2018 verdoppeln.

Mit der Einstufung "Buy" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Aktie./mis/nas/jha/

Analysierendes Institut Deutsche Bank.

ISIN DE000A0WMPJ6

AXC0059 2018-02-23/08:41