Die CytoTools AG setzt sich im Freigabeverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main durch

DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges Die CytoTools AG setzt sich im Freigabeverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main durch 23.02.2018 / 08:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die CytoTools AG setzt sich im Freigabeverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main durch.

* Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat beschlossen, dass die Klagen der Antragsgegner gegen den Beschluss der Hauptversammlung vom 10. August 2017 zu Tagesordnungspunkt 6 der vollzogenen Eintragung in das Handelsregister nicht entgegenstehen * Die weitere Umsetzung des Wandelanleiheprogramms zur Finanzierung klinischer Studien und anderen Vorhaben erfolgt damit wie geplant

Darmstadt, 23. Februar 2018 - Die CytoTools AG hat mir ihrem Antrag auf Freigabe beim OLG in Frankfurt am Main Erfolg gehabt. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10. August 2017 ist im Handelsregister eingetragen und dem stehen die Klagen nicht entgegen. Die Eintragung bleibt damit von den Klagen unberührt bestehen.

Die Gesellschaft hatte von der Möglichkeit des Freigabeverfahrens nach § 246a AktG Gebrauch gemacht. Das Verfahren wurde beim OLG Frankfurt am Main geführt, welches Mitte Februar 2018 beschlossen hat: "Es wird festgestellt, dass die Erhebung der beim Landgericht Frankfurt am Main verbundenen Klagen der Antragsgegner gegen den Beschluss der Hauptversammlung der Antragstellerin vom 10. August 2017 zu Tagesordnungspunkt 6 der vollzogenen Eintragung in das Handelsregister nicht entgegensteht und dass Mängel des Beschlusses die Wirkung der Eintragung unberührt lassen."

Die CytoTools AG hatte zur Finanzierung der klinischen Studien und weiteren Entwicklungen einen Vertrag zur Ausgabe von Wandelanleihen über insgesamt bis zu EUR 15 Mio. abgeschlossen. Nach der Entscheidung des OLG besteht nun eine sichere Grundlage zur weiteren Ausgabe von Wandelanleihen und der Umsetzung der Planungen ohne Verzögerungen.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten.

CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (58 %) und CytoPharma GmbH (47 %).

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

23.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

657093 23.02.2018

ISIN DE000A0KFRJ1

AXC0068 2018-02-23/08:58