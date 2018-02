SEATTLE (IT-Times) - Erst jüngst hatte Amazon.com seinen ersten kassenlosen Amazon Go Supermarkt für die Allgemeinheit in Seattle geöffnet, jetzt plant der Online-Händler weitere Läden. Dies will zumindest der Branchendienst Re/code mit Verweis auf vertraute Personenkreise erfahren haben. Demnach ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...