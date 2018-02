Der Börsengang von Healthineers scheint unmittelbar bevorzustehen. Bereits in zwei Wochen soll der offizielle Börsenprospekt inklusive Preisspanne für die Aktie der Siemens-Tochter veröffentlicht werden. Damit könnte das IPO noch vor Ostern über die Bühne gehen. Siemens dürfte aktuellen Schätzungen zufolge zwischen 15 und 25 Prozent der Anteile an seiner Medizintechnik-Sparte abgeben und damit Einnahmen von bis zu zehn Milliarden Euro generieren. Dem deutschen Aktienmarkt winkt der größte Börsengang seit der "Volksaktie" der Deutschen Telekom vor über 20 Jahren.Healthineers gilt als eine der ertragreichsten Segmente des Industriekonzerns. Im abgelaufenen Jahr konnte hier bei einem Umsatz von 13,8 Milliarden Euro ein Gewinn von 2,5 Milliarden Euro erzielt werden. Nach temporären Problemen ist das nur wenig zyklische Medizingeschäft damit wieder zu seiner gewohnt hochmargigen Profitabilität zurückgekehrt. Das Unternehmen zählt in vielen Bereichen wie dem Geschäft mit Magnetresonanz- (MRT) und Computertomographen, der Labordiagnostik oder auch Operationsrobotern zu den weltweit führenden Branchenplayern.Vom demographischen Wandel profitierenGenerell ...

