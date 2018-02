FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Sartorius sind am Freitag wieder auf Tuchfühlung zu ihrem vor zwei Tagen erreichten historischen Hoch gegangen. Im frühen Xetra-Handel ging es für die Papiere um fast 3 Prozent auf 109,20 Euro hoch, was knapp unter den am Mittwoch erreichten 110,50 Euro war.

Die Schweizer Großbank UBS hatte den Papieren zu Wochenschluss eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Analyst Johnny Rowles begründete sein neues "Buy"-Votum mit dem überzeugenden Wachstum des Labor- und Pharma-Ausrüsters, das nicht ignoriert werden könne.

Am Mittwoch hatte der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius die Investoren mit einem optimistischen Wachstumsausblick überzeugt, was den Papieren vorübergehend in neue Rekordhöhen verholfen hatte. Mit einem Zuwachs von mehr als 37 Prozent zählen sie im Jahresverlauf zu den Favoriten im TecDax , der seit Jahresbeginn nur um etwa 2,5 Prozent gestiegen ist./tih/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007165631

AXC0080 2018-02-23/09:33