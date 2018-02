Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 9,70 Euro angehoben. Seit dem Hoch im November habe der Kurs der Versorger-Aktie im Zuge steigender Anleiherenditen deutlich nachgegeben, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei nun aber an der Zeit, sich wieder auf den fundamentalen Wert zu konzentrieren. Das Papier werde mit einem deutlichen Abschlag zum Sektor gehandelt./ajx/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN: DE000ENAG999