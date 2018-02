Die Commerzbank hat die Einstufung für Krones nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das vierte Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen habe selbst seine Erwartungen übertroffen, die bereits über dem Marktkonsens gelegen hätten, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern kämpfe aber vor allem mit strukturellen Problemen wie Lohnerhöhungen in Deutschland, und bislang komme von der Preisseite keine Unterstützung. Deshalb dürften die Ziele bis 2020 kein Spaziergang werden. Weitere Risiken seien der Werksanlauf in Ungarn und mögliche Störungen in der Systemlogistik./tav/nas Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN: DE0006335003