Der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende der Alibaba Group Holding Ltd (WKN:850471), Jack Ma, führte den Begriff "New Retail" erstmals Ende 2016 in einem Aktionärsbrief ein. Etwas mehr als ein Jahr später wurde der Satz 40 Mal in der Telefonkonferenz des Unternehmens für das dritte Quartal 2018 erwähnt.



Die Bezeichnung beschreibt ehrgeizige Pläne zur Nutzung von Daten und Technologien, die im Einzelhandel letztlich zu Einsparungen führen sollen, indem die Vorteile aus Offline- und Online kombiniert werden. Geschäfte, die Alibaba im Rahmen der New-Retail-Initiativen umgestaltet hat, ermöglichen es den Kunden, Artikel zu scannen, mit Gesichtserkennung zu bezahlen und ihn sich direkt nach Hause ...

Den vollständigen Artikel lesen ...