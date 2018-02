Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rhön-Klinikum auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,15 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen für 2017 seien in etwa wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege jedoch unter den Erwartungen. Rhön habe höhere Kosten zu verkraften und brauche offenbar länger, bis die eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung auch Resultate bringen./she/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

