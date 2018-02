Corvus Gold hat erste Bohrergebnisse aus seinem Phase 2-Programm auf dem Projekt Mother Lode veröffentlicht. Dabei zeigten die Löcher über lange Abschnitte gute Goldgrade. Zudem bestätigen Sie, dass sich die Mineralisierung auf dem Projekt nach Westen hin fortsetzt.

Mother Lode: Mineralisierung nach Westen hin offen

Mit Mother Lode und North Bullfrog entwickelt Corvus Gold derzeit ein großes Doppelprojekt in Nevada, dass die Kanadier zu einem der Übernahmekandidaten in den USA macht (zum ausführlichen Überblick). Nun hat das Unternehmen erste Bohrergebnisse aus seinem neuen Bohrprogramm für das Projekt Mother Lode veröffentlicht. Und die fielen durchweg gut aus. So zeigen mehrere Löcher, dass sich die Mineralisierung auf dem Projekt nach Westen hin fortsetzt und somit weiteres Expansionspotenzial besteht. Die Highlights sehen so aus:

Bohrloch ML18-043: 1,81 g/t Gold über 27,43 Meter (Tiefe: 220,98 bis 248,41 Meter), inklusive eines 22,86 Meter langen Abschnitts mit 2,05 g/t Gold Bohrloch ML18:044: ...

