Latin Resources hat sich eines der größten Landpakete für Lithium-Projekte in Südamerika gesichert. Daneben kann das australische Unternehmen mit einem Kobalt-Projekt punkten und hat zudem mit einem Kupfer-JV eine attraktive Karte im Ärmel. Bei dieser Aktie setzen Investoren auf mehrere Pferde!

Lithium: Rohstoff der Stunde

Lithium ist einer der Rohstoffe der Stunde. Dank des Boom bei Elektrofahrzeugen und Energiespeichern steigt die Nachfrage rasant. Die Angebotsseite ist aber noch sehr eng. Die UBS geht davon aus, dass die Nachfrage nach Lithium bis zum Jahr 2025 etwa um das 25fache der 2017er-Produktion steigen wird (mehr hier). In einer jüngeren Analyse prognostizieren die Schweizer, dass die Nachfrage das verfügbare Angebot in den nächsten Jahren übersteigt (siehe Graphik unten).

Lithium-Landpaket in Argentinien von rund 290.000 Hektar

Dementsprechend sind die Aussichten für Unternehmen mit einer Lithium-Produktion oder Lithium-Projekten sehr gut. Latin Resources (0,011 AUD; 0,007 Euro; AU000000LRS6) dürfte in diesem Rennen eine Pole Position innehaben. Denn die Australier haben sich gleich mehrere Landpakete in Argentinien gesichert. Insgesamt kommt das Unternehmen auf ein Konzessionsgebiet von rund 290.000 Hektar. Am attraktivsten erscheint dabei der San Luis-Distrikt in Zentral-Argentinien. Hier umfasst das Konzessionsgebiet bereits mehr als 100.000 Hektar. Erst vor wenigen Tagen meldete Latin Resources, dass man sich nördlich der bestehenden Liegenschaften ein weiteres Konzessionsgebiet, genannt Condor, mit rund 45.000 Hektar gesichert hat (zur kompletten Meldung).

Historische Lithium-Förderung

Spannend an der San Luis-Liegenschaft ist die Geschichte. Bereits 1936 eröffnete hier die erste Lithium-Mine. Historische Daten zeigen Lithiumoxid-Gehalte ...

