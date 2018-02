Aixtron will an Vorjahresperformance anknüpfen

Auch wenn sich das Gesamtmarktumfeld am Freitag nicht gerade in aller bester Verfassung präsentierte, konnte die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6) zeitweise fast 8 Prozent an Wert zulegen und mit großem Abstand die Spitze im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275) erobern. Ähnlich, wie es das Papier im Gesamtjahr 2017 getan hatte.

Das nennt man wohl einen Vertrauensbeweis. Die Analysten bei der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Aixtron-Aktie mal eben um 50 Prozent auf 18,00 Euro nach oben geschraubt. Zuvor hatte man den Anteilsscheinen des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers lediglich einen Sprung auf 12,00 Euro zugetraut. Das "Buy"-Rating wurde bestätigt. Dabei verweisen die Analysten vor allem auf die hervorragenden Wachstumsaussichten für Aixtron, das sich nun nach schwierigen Einsparungen endlich wieder auch dem Thema Wachstumsinvestitionen widmen könnte.

