splendid medien AG: Michael Schulte gewinnt Vorentscheid zum Eurovision Song Contest

Michael Schulte gewinnt Vorentscheid zum Eurovision Song Contest

(Hamburg, 23.2.2018) - VERY US-Act Michael Schulte wird mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Lissabon vertreten. Er setzte sich gestern Abend beim deutschen Vorentscheid zum diesjährigen ESC in Berlin gegen fünf Konkurrenten durch und gewann das Ticket nach Lissabon, wo am 12. Mai 2018 der ESC ausgetragen wird.

Dennis Grimm, General Manager von VERY US, Hamburger Musiklabel und Influencer Management, begleitet Michael Schulte bereits seit mehr als fünf Jahren, hat vier seiner Alben veröffentlicht und freut sich sehr über diesen Erfolg: "Michael hat in den vergangenen Jahren sein herausragendes Performance-Talent kontinuierlich weiterentwickelt und gezeigt, dass er auf der internationalen Bühne mithalten kann. Wir drücken ihm die Daumen, dass er auch in Lissabon beweisen kann, was in ihm steckt."

"You Let Me Walk Alone" ist ein sehr persönlicher Song, in dem der 27-jährige Michael Schulte den Verlust seines Vaters thematisiert, der vor 13 Jahren starb. VERY US veröffentlichte "You Let Me Walk Alone" weltweit am 20. Februar 2018. Aktuell steht der Song auf Platz 1 in den iTunes Single Charts. Hier der Link zum offiziellen Video: https://youtu.be/rp27Ggo_edo

Über Michael Schulte Michael Schulte begann seine Karriere als YouTube Cover-Künstler und gewann in der ersten Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" (2011/2012) den dritten Platz. Sein erstes Studio-Album "Wide Awake" erreichte im Anschluss Platz 1 der Media Control Newcomer Charts. Schulte ist ein erstklassiger Live-Performer und arbeitete bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Künstlern zusammen, darunter Rea Garvey, Alle Farben, dem finnischen Elektropop-Duo Møtions und dem schwedischen Produzenten Kim Wennerström. Schulte besitzt eine große Fangemeinde im Netz: Mehr als 50 Millionen Views und knapp 200.000 Abonnenten zählt sein YouTube-Channel, über Spotify erreicht der Singer/Songwriter darüber hinaus monatlich 1,2 Millionen Streamingabrufe, mehrheitlich aus Skandinavien, England sowie den USA.

Über VERY US / WVG Medien WVG Medien GmbH, eine Konzerngesellschaft der Splendid Gruppe, unterstützt namhafte in- und ausländische Filmrechte-Inhaber bei der Entwicklung und Vermarktung ihrer Entertainment-Produkte. Die Gesellschaft gehört zu den größten DVD- und Blu-ray Disc Vertriebsorganisationen im deutschsprachigen Raum.

Die junge Kreativzelle VERY US ist als Musiklabel und Influencer Management aufgestellt. Das Team unterstützt aufstrebende Creators in ihren individuellen Karrieren und entwickelt Influencer Kampagnen für namhafte Marken und Unternehmen.

Weitere Informationen: www.very-us.com / www.wvg.com

Kontakt: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com

