Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Krones nach vorläufigen Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Bis zur Vorlage der endgültigen Zahlen am 15. März behalte er seine Schätzungen für den Getränkeabfüllanlagen-Hersteller bei, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Konzernergebnis 2017 habe zwar über der Konsensschätzung gelegen, doch die Ergebnisqualität sei zu bemängeln. Dabei verwies er auf den rückläufigen freien Barmittelfluss (FCF)./ck/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2018-02-23/11:02

ISIN: DE0006335003