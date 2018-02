Hamburg - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG: Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) weiterhin zu kaufen. Wir waren mit SPORTTOTAL in Zürich auf Roadshow und haben im Zuge dessen die jüngste Entwicklung mit dem Vorstand diskutiert, so Henrik Markmann, Analyst der Montega AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...