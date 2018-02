Wir hatten uns die Aktie des Anlagenbauers und Halbleiterindustrie-Zulieferers Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) an dieser Stelle vor gerade einmal 48 Stunden zuletzt angesehen. Seither ist die Aktie um über zehn Prozent gestiegen. Die hartnäckige Widerstandszone zwischen 13,31 und 13,46 Euro wurde noch am Mittwoch genommen, heute startet die Aktie erneut durch, steht am Vormittag auf den ersten Plätzen der TecDAX-Gewinner. Aber wieso?

Weil die Deutsche Bank heute Früh das Kursziel für Aixtron mal eben von 12 auf 18 Euro angehoben hat. Das sind sportliche 50 Prozent. Und bislang hatte kein Analyst für Aixtron ein höheres Kursziel als 14 Euro. Das wäre ja nicht weiter verwunderlich, hätte Aixtron zuvor grandiose Ergebnisse für das vierte Quartal und eine Top-Perspektive für 2018 präsentiert, die klar machen würde, dass die Rückkehr in die Gewinnzone, die für dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...