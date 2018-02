Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 147 auf 137 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus einer gesunkenen Sektorbewertung, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein starker Jahresabschluss im Klebstoffgeschäft habe geholfen, die Erwartungen an das Gesamtjahr 2017 zu erfüllen. Im Beauty- und Waschmittelgeschäft habe Henkel aber weiterhin vergleichsweise schwach abgeschnitten./ajx/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2018-02-23/11:08

ISIN: DE0006048432