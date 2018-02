Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Krones nach einem "starken Schlussquartal" von 112 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Ausblick für 2018 finde aber zumindest margenseitig noch keine Annäherung an die mittelfristigen Ziele des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen statt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN: DE0006335003