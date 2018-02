Unterföhring (ots) - - Außerdem diskutieren Sky Experte Dietmar Hamann, Freddie Röckenhaus (Süddeutsche Zeitung) und Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) über das aktuelle Bundesliga-Geschehen



- "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de



Am Sonntagvormittag dürfen sich Fußballfans auf eine neue Ausgabe von "Wontorra - der Kia Fußballtalk" freuen. Neben dem aktuellen Spieltag steht dieses Mal Borussia Mönchengladbach im Fokus.



Ab 10.45 Uhr ist Max Eberl bei Jörg Wontorra zu Gast. Der ehemalige Bundesliga-Profi ist seit über neun Jahren Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und steht für die erfolgreiche Entwicklung und die Kontinuität, die der Traditionsverein seit dem knapp verhinderten Abstieg im Sommer 2011 erlebt. Aktuell durchläuft die Borussia allerdings ein Tief: Platz zehn in der Bundesliga, nur drei Punkte in sechs Rückrundenspielen und zuletzt vier Niederlagen in Folge ohne eigenen Torerfolg haben im Umfeld Unruhe aufkommen lassen. Am Tag nach dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei Hannover 96 steht Max Eberl auf Sky Sport News HD Rede und Antwort.



Die weiteren Gäste sind Freddie Röckenhaus von der Süddeutschen Zeitung, sowie Frank Hellmann, der als freier Journalist u. a. für die Frankfurter Rundschau schreibt. Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert.



"Wontorra - der Kia Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland