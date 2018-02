Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen. Der gestiegene Barmittelfluss eröffne dem Versicherer sowohl die Möglichkeit eines Aktienrückkaufprogramms als auch einen Zukauf in diesem Jahr, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einen solchen Zukauf würde er dann für am wahrscheinlichsten im ausgereiften Markt der Lebensversicherungen erwarten./ck/zb Datum der Analyse: 23.02.2018

