Auf dem Radar 1: ZumtobelZumtobel befindet sich per Donnerstag-Schluss mit 8,73 Euro und einem ytd-Minus von -12,87% auf Jahreslow. Geht sich zum Wochenschluss ein kleines Comeback aus? Die Performance 2017 lag bereits bei -41.02% , die Performance 2016 bei -27.02%. Der ATX-Platz ist in einem Monat weg.aktuelle Indikation: 8,68/8,70 Veränderung zu letztem SK: -0,49% Auf dem Radar 2: PolytecDie Polytec-Aktie fiel am Donnerstag auf ein Jahrestief bei 16,48 Euro, ein Minus von-10,92% ytd. Gibt es am Freitag ein Comeback?aktuelle Indikation: 16,82/16,92 Veränderung zu letztem SK: 2,37% Auf dem Radar 3: SanochemiaZuletzt einmal 13% und einmal 12% verloren, der aktuelle Liebling deutscher...

