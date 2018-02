Salzgitter-Calls mit 73%-Chance bei Kursanstieg auf 50 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte sich der Kurs der Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006048432) weiter erholen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Salzgitter befindet sich seit Februar 2016 in einer starken Aufwärtsbewegung. im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie im Dezember 2017 über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und zog anschließend bis auf ein Hoch bei 52,48 EUR an. Dort bildete sich ein kleines Doppeltops heraus. In dessen Folge kam es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Anschließend erholte sich der Stahlwert wieder etwas. Seit einigen Tagen hängt er allerdings am EMA 50, der aktuell bei 46,92 EUR verläuft, fest.

Ausblick: Gelingt Salzgitter ein Ausbruch über diesen EMA 50 auf Tagesschlusskursbasis, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 49,50 und 52,48 EUR. Später wären sogar noch deutlich höhere Kurse möglich. Sollte die Aktie aber deutlich unter 44,28 EUR abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 38,45 EUR gerechnet werden."

Kann die Salzgitter-Aktie den Widerstand bei 46,92 Euro überwinden, um danach auf 50 Euro anzusteigen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000HW3YQJ5, konnte beim Aktienkurs von 46,72 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro gehandelt werden.

Legt der Kurs der Salzgitter-Aktie im nächsten Monat auf 50 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,57 Euro (+43 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,0496 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,0496 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP2QFY4, wurde beim Aktienkurs von 46,72 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro taxiert.

Klettert der Kurs der Salzgitter-Aktie in den nächsten Wochen auf 50 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,69 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Salzgitter-Aktien oder von Hebelprodukten auf Salzgitter-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de