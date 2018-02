Mülheim an der Ruhr (ots) -



- ALDI SÜD stellt exklusiv drei neue Sortimentsweine vor - Wein-Tasting mit bekannten Winzern und Winemakern von ALDI SÜD - ALDI SÜD startet eine der größten Weinproben Deutschlands



ALDI SÜD lädt Weinliebhaber zum zweiten Mal in seinen Wein-Store "Meine Weinwelt" mitten in der Düsseldorfer Innenstadt ein. Parallel zur internationalen Fachmesse "ProWein" können interessierte Besucher vom 16. bis 20. März täglich exklusiv eine Auswahl der ALDI SÜD Weine verkosten.



ALDI SÜD stellt drei neue Weine im temporären Wein-Store vor



ALDI SÜD zählt mit seinen rund 100 Sortiments- und circa 200 Aktionsweinen zu einem der größten Weinhändler Deutschlands. "Unsere Kunden schätzen die Vielfalt und Qualität unserer Weine - bereits heute wird jede vierte Flasche Wein bei ALDI gekauft. Das ist für uns natürlich ein großartiges Kompliment und bestärkt uns darin, dass wir mit unserem Wein-Sortiment genau richtig liegen", erklärt Merle Rotondo, Buying Director bei ALDI SÜD und verantwortlich für den Einkauf von Weinen. "Unser erster Wein-Store im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Für uns war schnell klar, das müssen wir wiederholen. Unser temporärer Wein-Store ist eine großartige Möglichkeit, unsere Weinwelt interessierten Besuchern vorzustellen. Und ich kann schon verraten, dass wir in diesem Jahr gleich drei besondere Weine exklusiv zusammen mit deren prominenten Winemakern im Wein-Store präsentieren werden", so die Wein-Einkäuferin.



Neuheiten im Wein-Store "Meine Weinwelt"



Die Besucher des Wein-Stores erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Auf über 270 Quadratmetern können Weinliebhaber an fünf Tagen die Weine von ALDI SÜD kennenlernen und genießen. Auch in diesem Jahr werden Fritz Keller, Marchese Lomberto Frescobaldi und Raimund Prüm sowie Vertreter bekannter Weingüter wie Baron Philippe de Rothschild, Hillinger und Falesco exklusiv ihre Erzeugnisse vorstellen und Tipps zum genussreichen Weinvergnügen geben. Neben einer größeren Wein-Bar wird es in diesem Jahr auch einen großzügiger ausgestatteten Sitzbereich im Store selbst und erstmals auch im überdachten Außenbereich geben. Auch das Weinsortiment, das an den fünf Tagen probiert werden kann, wurde erweitert. Weinliebhaber können aus insgesamt 15 Rot-, Weiß- und Roséweinen sowie einem Champagner wählen. So werden unter anderem ein Rosé IGP Oc aus dem Hause Baron Philippe de Rothschild und ein Mosel Riesling QbA von Top-Winemaker Raimund Prüm ausgeschenkt.



ALDI SÜD startet eine der größten Weinproben Deutschlands



"Kunden, die nicht die Möglichkeit haben beim Wein-Store in Düsseldorf vorbeizuschauen, bieten wir mit unserem ersten ALDI Wein-Truck ein besonderes Erlebnis", so Rotondo. Von Mai bis September wird der Truck auf Tour gehen und bei Festivals oder Stadtfesten im ALDI SÜD Gebiet, wie beispielsweise beim "Rhein in Flammen" in Bonn (4. bis 6. Mai), eine Auswahl an Weinen anbieten. Im Fokus der Aktion steht hier besonders die junge Zielgruppe. Für sie soll die Weinwelt von ALDI SÜD erlebbar gemacht werden. Sie können nicht nur die Weine probieren, sondern auch ab dem 15. März erstmals direkt auf meine-weinwelt.de bewerten.



Eckdaten zum Wein-Store "Meine Weinwelt"



Der Wein-Store "Meine Weinwelt" ist vom 16. bis 20. März 2018 von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Standort des temporären Stores ist der Schadowplatz in Düsseldorf. Mehr Informationen zum Rahmenprogramm des Wein-Stores sind unter: meine-weinwelt.de abrufbar.



