Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dürr vor den am 28. Februar erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer dürfte für das vierte Quartal einen kräftigen Anstieg bei den Aufträgen ausweisen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufs Jahr gesehen dürften sie über der Konzernprognose liegen. 2018 sollte ein solides Jahr werden. Dürr dürfte moderates organisches Wachstum in Aussicht stellen sowie eine durch Homag angeschobene Margenverbesserung./tav/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: DE0005565204