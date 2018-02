JPMorgan hat Iberdrola nach Zahlen und einer Aktualisierung des Strategieplans bis 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Vor dem Hintergrund ungünstiger Wechselkursentwicklungen und des politischen Hin und Her in den beiden Iberdrola-Kernmärkten Spanien und Großbritannien sei es eine sehr schwere Aufgabe für das Management des Versorgers gewesen, die Neuerungen zu präsentieren, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch die Kursreaktion darauf sei übertrieben gewesen. Iberdrola dürfte die Konsensschätzungen 2020 erreichen./ck/la Datum der Analyse: 22.02.2018

ISIN: ES0144580Y14