Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Saarbrücken (pta016/23.02.2018/11:50) - 23. Februar 2018. Dem Vorstand der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) ist es gelungen, einen Forderungsverzicht des Mehrheitsgesellschafters zu erwirken. Aufgrund der Überzeugungen erlässt der Mehrheitsgesellschafter der ItN Nanovation AG, die Shanghai SafBon Investment Co., Ltd, der ItN Nanovation AG zum 31. Dezember 2017 Verbindlichkeiten in Höhe von 5,9 Millionen Euro aus aufgelaufenen Zinsen für gewährte Darlehen. Mit dem erreichten Forderungsverzicht leistet die Shanghai SafBon Investment Co., Ltd, einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung des Jahresergebnisses der ItN Nanovation AG im Geschäftsjahr 2017.



Zudem hat der Vorstand der ItN Nanovation AG mit der Shanghai SafBon Investment Co., Ltd, eine Verlängerung der Gesellschafterdarlehen (gesamter Nominalwert zum 31. Dezember 2017: 13,5 Millionen Euro) bis zum 31. Dezember 2018 und eine sehr deutliche Zinsminderung ausgehandelt. Statt wie bisher mit einem Zinssatz von jährlich 14 Prozent, sind die Gesellschafterdarlehen ab dem 1. Januar 2018 jährlich mit einem deutlich reduzierten Zinssatz von 1,5 Prozent zu verzinsen.



Unter Berücksichtigung des Ertragszuschusses aus dem Forderungsverzicht des Mehrheitsgesellschafters erwartet die ItN Nanovation AG für das Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen ein leicht positives Jahresergebnis. Die im Geschäftsjahr 2017 von der ItN Nanovation AG nach vorläufigen Zahlen erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 5 Millionen Euro liegen voraussichtlich leicht unter der von der ItN Nanovation AG im September 2017 abgegebenen Umsatzerwartung.



