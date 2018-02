DAX - Ist bei 12.500 erneut Schluss?

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX schloss gestern Nachmittag die Eröffnungskurslücke vom Morgen und kletterte erneut bis auf 12.500. Heute vorbörslich wurde der Index sogar zeitweise wieder um 12.530 Punkte getaxt, die Bullen wurden allerdings nach der XETRA-Eröffnung um 9 Uhr relativ zügig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Es sieht aktuell so aus, als würde der deutsche Leitindex erneut im Bereich um 12.500 Punkte scheitern. Wen dem so ist wäre ausgehend vom aktuellen Niveau eine erneute Verkaufswelle Richtung 12.250 Punkte - potenziell deutlich tiefer - zu erwarten. Das Risiko kann man also relativ gut einschätzen und entsprechend eng absichern. Unter CRV-Aspekten kommt daher aktuell nur die Shortseite in Frage. Ein Stundenschlusskurs oberhalb von 12.520/30 negiert sofort jedwedes Bear-Szenario und eröffnet Aufwärtspotenzial Richtung 12.650 bis 12.700 Punkte. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2018 - 23.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 23.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

