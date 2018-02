Die US-Bank JPMorgan hat Kion vor dem am 1. März erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80,50 Euro belassen. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs des Gabelstaplerherstellers abhängig sein von der Problemlösung beim zugekauften US-Automatisierungsspezialisten Dematic, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass das Management bestätigen werde, dass die Produktionsschwierigkeiten im mexikanischen Monterrey inzwischen gelöst und das Werk in der Spur sei, um die geplanten Kosteneinsparungen umzusetzen./ck/la Datum der Analyse: 23.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0064 2018-02-23/12:19

ISIN: DE000KGX8881