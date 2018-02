Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Hapag-Lloyd vor den am 28. Februar anstehenden vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Johan Eliason rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie im Einklang mit dem Marktkonsens mit einem sehr kräftigen Anstieg von 43 Prozent beim Umsatz und 28 Prozent beim operativem Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal. Für 2018 dürfte die Container-Reederei dank anziehenden Umschlags und höherer Frachtraten mehr Wachstum in Aussicht stellen, als aktuell am Markt erwartet werde./tav/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2018-02-23/12:25

ISIN: DE000HLAG475