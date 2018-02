Warren Buffett schwenkt die weiße Flagge bei IBM (WKN:851399). Nach Jahren, in denen Buffett den Tech-Titan als eine seiner besten Ideen angepriesen hat, hat er im vergangenen Quartal fast seine gesamte Beteiligung an dem Unternehmen aufgegeben. Seine Holdinggesellschaft, Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), hat 94,5 % der IBM-Aktien verkauft, sodass noch 2,05 Millionen Aktien oder etwa 300 Millionen US-Dollar im Unternehmen verbleiben. Zum Vergleich: In der Vergangenheit überstieg Berkshires Anteil an Big Blue 10 Milliarden US-Dollar.



Der Schritt markiert das Ende einer Odyssee, die 2011 begann, als Buffett erstmals Aktien des IT-Spezialisten kaufte. Dieser Schritt sorgte für Überraschung, da er in der ...

