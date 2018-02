ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS traut der Sartorius-Aktie dank ehrgeiziger mittelfristiger Unternehmensziele weitere Rekordstände zu. Das gut vorhersagbare und nachhaltige Wachstum des Labor- und Pharma-Ausrüsters sei überzeugend und könne nicht ignoriert werden, schrieb Analyst Johnny Rowles in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Das von Sartorius bis 2025 angestrebte Umsatzwachstum auf rund 4 Milliarden Euro beinhalte für 2020 bis 2025 eine jährliche Steigerung der Erlöse aus eigener Kraft von 10 Prozent, rechnete der Experte vor. Das sei nicht nur mehr als die 8 Prozent Wachstum, die er der Branche zutraue, sondern liege über seinen bisherigen und den Konsensprognosen.

Rowles verdoppelte seine Schätzung für das jährliche organische Umsatzplus in diesem Zeitraum auf ebendiesen Wert. Das Kursziel für die Aktie hob er von 97 auf 125 Euro an und empfiehlt sie nun zum Kauf. Mit dem neuen Ziel liegt er nicht nur fast 15 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau, sondern auch klar über der historischen Bestmarke von 110,50 Euro, welche die Aktie am Mittwoch nach der Veröffentlichung der neuen Unternehmensziele erreicht hatte.

Es wäre falsch, sich bei den Wachstumschancen nur auf Einwegprodukte für Bioprozesse zu konzentrieren, mit denen Sartorius 60 Prozent seiner Umsätze erwirtschafte, betonte der Analyst. Das Unternehmen verfüge über ein umfassendes Produktangebot in einem Markt, der in den kommenden Jahren deutlich größer werden sollte.

