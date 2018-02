Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index (XOI) am 13.02. gibt es unterm Strich kaum Veränderung in Bezug auf den Indexstand. Dennoch lässt das zwischenzeitlich generierte Bewegungsmuster interessante Rückschlüsse zu… Im Fokus des Marktes stand zuletzt der Bereich um 1.300 Punkte, deren Relevanz wir bereits in der letzten Kommentierung herausgestellt hatten. Da es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...