Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für VTG nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Eckdaten des Schienenlogistikers seien für 2017 überraschend gut und wiesen zudem auf ein starkes Jahresende hin, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinndynamik sei zum Schlussspurt unerwartet stark angezogen. Für 2018 liegt der Experte am oberen Ende der vom Unternehmen anvisierten Spanne./tav/la Datum der Analyse: 23.02.2018

