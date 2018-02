Als der Dow Jones-Industrial Index am 8. Februar zum zweitenmal innerhalb einer Woche um mehr als 1000 Punkte absackte, werteten manche Börsianer das als Crash, andere "nur" als Korrektur und wieder andere als Bärenmarkt oder Baisse. Was unterscheidet eigentlich diese drei oft für ähnliche Entwicklungen verwendeten Begriffe?Wenn man die gängigen Definitionen betrachtet, trat der Dow Jones - und mit ihm gleichzeitig andere wichtige Aktienindizes - "nur" in eine Korrektur ein. So bezeichnet man einen Rückgang eines Leitindex um mehr als 10% vom vorausgehenden Hoch. Ein Crash dagegen ist prozentual nicht definiert, vielmehr wird der Begriff meistens dann verwendet, wenn die Kurse ...

