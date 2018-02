Mülheim an der Ruhr (ots) -



Premiere auf der VeggieWorld Rhein-Main: ALDI SÜD ist erstmals mit einem Stand auf Europas größter Messe für rein pflanzliche Ernährung vertreten. Im Rahmen der Messe stellt der veganfreundlichste Discounter in Deutschland seine vegane Produktvielfalt vor. Besucher können sich am Stand von der Qualität der Produkte überzeugen und verschiedene geschmackvolle Snacks, Säfte sowie ein warmes Gericht probieren.



Die Zahlen der Marktforscher bestätigen: Fleischlose Produkte gewinnen in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Auch bei ALDI SÜD stehen die Zeichen auf Grün: Bereits seit Anfang 2014 reagiert die Unternehmensgruppe auf die verstärkte Nachfrage der Kunden und bietet eine stetig wachsende Auswahl an rein pflanzlichen Produkten an.



"Wir erleben immer wieder, dass Kunden überrascht sind, wie vielfältig unser veganes und vegetarisches Angebot ist. Daher freuen wir uns jetzt, auf der VeggieWorld die Breite und Tiefe unseres Sortiments vorzustellen," betont Dr. Annett Entzian, Corporate Responsibility Managerin bei ALDI SÜD. Die Kunden können aus einer Auswahl an veganen Produkten in verschiedenen Sorten wählen, derzeit sind es mehr als 130. Dazu gehören unter anderem veganer Aufschnitt, Streichcremes und Sojadrinks. Neu im Sortiment sind zudem mit der Veganblume ausgelobte Kosmetik- und Pflegeprodukte. "Mit unserem veganen Sortiment möchten wir unseren Kunden eine breite Auswahl an rein pflanzlichen Produkten - davon eine Vielzahl in Bio-Qualität - zu fairen Preisen anbieten. Die Förderung eines bewussten und nachhaltigen Lebensstils ist grundsätzlich ein besonderes Anliegen von ALDI SÜD," erklärt Dr. Annett Entzian.



Produkte in geprüfter Qualität



Die veganen und vegetarischen Produkte sind bei ALDI SÜD mit dem V-Label gekennzeichnet. So können Kunden quer durch das Sortiment auf den ersten Blick erkennen, welche Produkte für eine fleischlose bzw. tierfreie Ernährung geeignet sind. Das V-Label ist eine international geschützte Marke und wird vom ProVeg Deutschland e.V. (ProVeg) vergeben. Als größte Interessensvertretung für vegetarisch und vegan lebende Menschen in Deutschland prüft der ProVeg sämtliche Zutaten und Verarbeitungsstoffe umfassend. Die bei ALDI SÜD mit dem veganen V-Label gekennzeichneten Produkte gehen sogar über die Anforderungen von ProVeg hinaus und sind gänzlich frei von Spuren und Allergenen tierischen Ursprungs.



Veganes Sortiment mit Auszeichnung



Die Albert Schweitzer Stiftung hat ALDI SÜD 2017 als "veganfreundlichsten Discounter" in Deutschland ausgezeichnet. Für das Ranking hat die Stiftung in Kooperation mit ProVeg fünf deutsche Discounter in folgenden Kategorien bewertet: Breite und Tiefe des veganen Sortiments, Kennzeichnung der Produkte, Anteil veganer Artikel am Gesamtsortiment sowie Kommunikation zum Thema "vegan". Dabei überzeugten insbesondere das breite Sortiment und die vergleichsweise hohe Anzahl veganer Produkte.



