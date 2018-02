STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller RIB verbündet sich mit dem US-Konzern Microsoft . Die Unternehmen wollen beim Aufbau der Cloud-Plattform für das Bauwesen MTWO kooperieren, wie RIB Software am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Geschäftsmodell soll darin bestehen, Gebühren für das Abonnement der durch Microsoft und RIB in der Cloud bereitgestellten Software- und Daten-Services zu erheben, wie es hieß.

In den ersten zwei Jahren sollen die ersten 100 Kunden für die Plattform gewonnen werden. Die Investitionen dürften das Ergebnis jedoch zunächst belasten: RIB rechnet mit jeweils 3 Millionen Euro Belastung auf das operative Ergebnis (Ebitda) in den Geschäftsjahren 2018 und 2019. Die Aktie stieg nach der Nachricht dennoch um mehr als 8 Prozent./nas/jha/

ISIN US5949181045 DE000A0Z2XN6

AXC0147 2018-02-23/13:18