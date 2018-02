FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Ankündigung einer Partnerschaft mit dem Software-Riesen Microsoft hat den Aktien des Bausoftware-Spezialisten RIB am Freitag kräftig Rückwind verliehen. Sie schnellten auf 26,50 Euro nach oben - ein Plus von 8,34 Prozent.

Bei der strategischen Allianz geht es um den Aufbau einer vertikalen Cloud Plattform für das Bauwesen, wie das TecDax -Unternehmen mitteilte. Bereits in den ersten 24 Monaten sollen die ersten 100 Kunden gewonnen werden. Zunächst muss RIB Software aber Geld in die Hand nehmen: Die Investitionen in die Plattform werden das operative Ergebnis (Ebitda) 2018 und 2019 mit jeweils bis zu 3 Millionen Euro belasten.

Getrieben von der Hoffnung auf gute Geschäfte mit der boomenden Bauwirtschaft sowie durch das mit Flex gegründete Gemeinschaftsunternehmen YTWO treiben sie Aktien schon länger an. Im Januar waren sie auf ein Rekordhoch von 28,78 Euro gestiegen, bevor Anleger zunächst Kasse machten. Alleine 2017 hatten die Papiere ihren Wert verdoppelt./mis/jha/

ISIN DE000A0Z2XN6

AXC0148 2018-02-23/13:22