FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Kuka-Aktie nach Zahlen und vor dem Ausblick auf 2018 von 116 auf 85 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Verkaufen" belassen. Trotz des Trends zur Automatisierung der Intralogistik und höherem Robotereinsatz in der "Fabrik der Zukunft" habe er seine Schätzungen für den Roboterkonzern gesenkt, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der faire Wert sinke aufgrund reduzierter Prämien für einen Squeeze-Out, der mittelfristig gesehen unwahrscheinlich sei. Zudem rechne er mit geringeren und späteren Synergien mit dem chinesischen Hausgeräte-Hersteller Midea./ck/ag

Datum der Analyse: 23.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006204407

AXC0152 2018-02-23/13:27