FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Fielmann nach vorläufigen Zahlen von 61 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Geschäftsentwicklung der Optikerkette im Jahr 2017 sei durch einen Kalendereffekt gedämpft gewesen, doch 2018 sei eine Wachstumsbeschleunigung zu erwarten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Aussichten seien aber mehr als eingepreist. Zudem berge der weitere Zinsanstieg ein Rückschlagsrisiko für die Aktie, die in den vergangenen Jahren von vielen Investoren als Anleihe-Ersatz gekauft worden sein dürfte./tav/ag

Datum der Analyse: 23.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005772206

AXC0153 2018-02-23/13:28