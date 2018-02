Liebe Leser,

die Spannung wird langsam größer: Kommende Woche ist es so weit - am 27. Februar steht bei Aixtron die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 an. Das könnte auch insofern interessant werden, als dann auch die finanziellen Auswirkungen der geschäftlichen Aktivitäten im vierten Quartal sichtbar werden können. Ganz konkret ist damit der Abschluss des Verkaufs der "ALD/CVD Produktlinie für Speicherchips" gemeint, welcher im vierten Quartal 2017 von Aixtron gemeldet ... (Peter Niedermeyer)

