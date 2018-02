Die 2017er-Bilanz und die Perspektive für 2018 sorgten nicht gerade für Begeisterung, im Gegenteil, die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) stieg zwar als erste Reaktion, als die Daten am 8. Februar auf den Tisch kamen, wurde aber am selben Tag massiv abverkauft, schloss im Minus und sah am Folgetag Anschlussverkäufe. Das sah absolut nicht gut aus, aber mit dem Beginn der vergangenen Woche begannen die Rückkäufe. Also doch nur ein Ausrutscher? Ist der Weg nach oben wieder frei?

Nicht so, dass es überzeugend wirken würde. Positiv ist, dass der Kurs da an und im Verlauf dieser Woche auch wieder über die September-Aufwärtstrendlinie und die 20-Tage-Linie gestiegen war. Aber genau das steht mit dem heutigen Minus schon wieder zur Disposition. Und es fällt ...

