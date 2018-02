Er ist ein Gradmesser für die Weltwirtschaft: Der Containerumschlag-Index. Im Januar ist der Wert kräftig gestiegen. Weitere News: Scope bewertet die gute Managementqualität der Project-Gruppe und asuco freut sich über hohe Platzierungszahlen.Container: Im Januar einer der höchsten monatlichen Zuwächse seit elf JahrenDAS RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ermitteln seit elf Jahren monatlich den Containerumschlag-Index. Nun ist der Wert im Januar 2018 gegenüber dem Wert vom Dezember kräftig von (revidiert) 131,9 auf 134,4 gestiegen. Dies sei einer der höchsten monatlichen Zuwächse seit Beginn der Berechnungen, so die beiden Institute. Aus der Zunahme lässt sich schließen, dass der Welthandel spürbar zunimmt. Denn in den Index gehen die vom ISL im Rahmen seiner Marktbeobachtung fortlaufend erhobenen Angaben zum Containerumschlag in internationalen Häfen ein. Allerdings, schränken die Verfasser ein, sei bei der Interpretation insofern Vorsicht geboten, als der Einfluss des chinesischen Neujahrsfestes, das in diesem Jahr sehr spät beginnt, möglicherweise erst vollständig sichtbar wird, wenn auch die Angaben für Februar vorliegen. Privatanleger können ihr Sachwertportfolio mit einem Container-Direktinvestment diversifizieren. Hierbei wird die gewünschte Anzahl an Containern per Kaufvertrag erworben, an internationale Logistikunternehmen vermietet und am Ende der feststehenden Laufzeit vom Anbieter zurückgekauft. Aktuelle Angebote sehen Sie hier.

