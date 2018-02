Österreich folgt anderen Staaten und setzt eine Expertengruppe ein, um Kryptowährungen zu regulieren - und orientiert sich an Gold.

Österreich will boomende Kryptowährungen wie Bitcoin strenger regeln. Der Handel damit solle ähnlich wie jener mit Gold und speziellen Finanzinstrumenten (Derivate) behandelt werden, kündigte Finanzminister Hartwig Löger am Freitag an. Dazu gehörten Meldungen an die Geldwäschestelle bei Transaktionen über 10.000 Euro. Die Geldwäschemeldestelle ...

