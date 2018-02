Dreilinden / Berlin (ots) - Vom 23.-25. Februar 2018 mit eBay Plus sparen // Top-Deals von Marken wie Huawei, Apple, Makita und Braun // Jetzt 30 Tage kostenlos eBay Plus testen



Dieses Wochenende wird bei eBay richtig gespart: Alle eBay Plus-Mitglieder erhalten bis zum 25. Februar (23:59 Uhr) mit dem Code PLUSFEB 10 Prozent Rabatt auf alle Plus-Artikel. Darüber hinaus gibt es Top-Deals für ausgewählte Markenprodukte wie zum Beispiel:



- Huawei P10 Lite 32GB Android Smartphone für 219,90 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 197,91 Euro - Apple iPhone SE 32GB für 282,90 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 254,61 Euro - Apple MacBook Air 13" Intel i5 1,8 GHz, 8 GB RAM, 128 GB SSD, 2017; MQD32D/A für 879,00 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 829,00 Euro - Braun 5090cc Rasierer + 20 Euro cashback für 139,90 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 125,91 Euro - Makita 10.8 V SDS+ Akku-Bohrhammer HR166DSAE1, 2x Akku 2,0 Ah + BitsBohrerset für 149,99 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 134,99 Euro - KRUPS EA 8108 Kaffeevollautomat für 229,00 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 206,10 Euro - Geographical Norway Softshell Jacke für Herren und Damen für 54,90 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 49,41 Euro - Thule EuroRide 940 - AHK Heckträger für zwei Fahrräder für 206,90 Euro, als eBay Plus-Mitglied nur 186,21 Euro



Und so gehts



Den Coupon-Code sowie eine besonders beliebte Auswahl unserer eBay Plus-Artikel finden Sie auf unserer Aktionsseite (http://bit.ly/2Cd0cHE). Um den Coupon in Anspruch nehmen zu können, kaufen Nutzer einfach ihren Wunschartikel bei eBay.de, wählen in der Kaufabwicklung PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte aus, geben den Gutscheincode ein und zahlen den Artikel auf die gewünschte Weise. Der Gutscheinwert wird automatisch abgezogen und ist in den Zahlungsdetails zu sehen. Der Gutscheinwert beträgt 10 Prozent bis zu einem maximalen Rabatt von 50 Euro pro Kauf. Alle Bedingungen zur Aktion können Sie auch unter http://bit.ly/2olC7WF einsehen.



Profitieren mit eBay Plus



eBay Plus-Kunden profitieren das ganze Jahr vom eBay Plus-Premiumservice. Für nur 19,90 Euro im Jahr beinhaltet er kostenlosen Premium- und Rückversand sowie Premium-Kundenservice und exklusive Deals. Jetzt anmelden und 30 Tage gratis testen unter https://ebay.de/plus.



Alle Infos sowie ein Übersicht einiger Top-Deals finden Sie auch im eBay Pressecenter: http://bit.ly/2opTcxP. Sie können diese Meldung sowie die Übersicht der Top-Deals unter diesem Link downloaden: http://bit.ly/2CBuLCM.



Über eBay Plus



eBay Plus ist der Premiumservice für Käufer, der Einkaufen bei eBay noch einfacher und sorgloser macht. Für 19,90 Euro im Jahr ist für Kunden der Premiumversand aller eBay Plus-Artikel kostenfrei. Gefällt etwas nicht, können die bestellten Artikel innerhalb eines Monats kostenlos zurückgesendet werden. Zudem profitieren eBay Plus-Kunden von Aktionsangeboten und Rabatten. Unter einer gebührenfreien Telefonnummer können sich Kunden außerdem an einen speziellen Premium-Kundenservice wenden.



Über eBay



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2017 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter www.ebayinc.com.



