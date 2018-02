LBBW-Chef Neske kontert Forderungen nach Fusionen im öffentlich-rechtlichen Lager mit einer Alternative: mehr Kooperationen.

Geht es um Deutschlands Bankenlandschaft, fällt in Branchenstudien seit Jahren immer wieder derselbe Begriff: Deutschland sei "overbanked". Es gebe zu viele Geldinstitute mit zu vielen Filialen und zu wenig Gewinn. Daher wird stets von einer notwendigen Konsolidierung geredet, von Fusionen, um neue wettbewerbsfähige Strukturen zu schaffen - weniger sei mehr. Der große Wurf ist bisher aber ausgeblieben.

Rainer Neske, seit mehr als einem Jahr Chef der Landesbank Baden Württemberg (LBBW), plädiert jetzt für einen Mittelweg: Man müsse neue Formen der Zusammenarbeit finden, die nicht notwendigerweise sofort in Fusionen mündeten, sagte Neske am Freitag auf der Handelsblatt-Jahrestagung "Zukunftsstrategien für Sparkassen" in Berlin. Man müsse eine Diskussion darüber eröffnen, forderte er. Mehr Zusammenarbeit könne es beispielsweise bei der IT geben oder im Auslandszahlungsverkehr. "Da stehen wir in der Gruppe noch ganz am Anfang", sagte Neske.

Der öffentlich-rechtliche Bankensektor besteht in Deutschland aus knapp 400 Sparkassen und sechs Landesbanken. Noch vor der Finanzkrise gab es elf Landesbanken, die Zahl der Sparkassen lag bei mehr als 450. Nach dem voraussichtlichen Verkauf der HSH Nordbank an ...

